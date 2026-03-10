Patrick Häbel, FDP-Kandidat im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) für die Landtagswahl am 22. März ist fast noch ein Neuling in der Politik, will es aber direkt wissen. Dafür gibt er derzeit alles, weil die Freiheit sein höchstes Gut ist.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn man sich nach den Prognosen für die rheinland-pfälzische Landtagswahl in knapp zwei Wochen richtet oder auch das aktuell sehr schlechte Abschneiden der Freien Demokraten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg anschaut, dürfte bei der FDP gerade große Verunsicherung herrschen.
Artikel teilen
Ressort und Schlagwörter
Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg