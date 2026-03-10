FDP-Kandidat im Wahlkreis 5 Patrick Häbel: Für mich ist Freiheit das höchste Gut Markus Müller 10.03.2026, 08:00 Uhr

i Mögen die Aussichten auch manchmal trübe sei, wie auf diesem Foto mit Blick auf seine Heimatgemeinde Unnau: Der FDP-Wahlkreiskandidat Patrick Häbel aus dem Dorf im Oberwesterwald lässt sich seinen Optimismus für ein gutes Abschneiden seiner Partei und seiner Person nicht nehmen. Röder-Moldenhauer

Patrick Häbel, FDP-Kandidat im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) für die Landtagswahl am 22. März ist fast noch ein Neuling in der Politik, will es aber direkt wissen. Dafür gibt er derzeit alles, weil die Freiheit sein höchstes Gut ist.

Wenn man sich nach den Prognosen für die rheinland-pfälzische Landtagswahl in knapp zwei Wochen richtet oder auch das aktuell sehr schlechte Abschneiden der Freien Demokraten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg anschaut, dürfte bei der FDP gerade große Verunsicherung herrschen.







Artikel teilen

Artikel teilen