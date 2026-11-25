Werother an Blutkrebs erkrankt Passender Stammzellenspender für Reiner gesucht Hans-Peter Metternich 25.11.2026, 14:30 Uhr

i Reiner, der in Weroth lebt, und seine große Leidenschaft: Er trainiert bis zu dreimal in der Woche in der Rettungshundestaffel mit seinem Hund Andon. Reiner

Der 61‑jährige Reiner aus Weroth braucht dringend eine Stammzellenspende. Am Wochenende ruft die DKMS zur Typisierung in Wirges und Montabaur auf: Ein kleiner Wangenabstrich kann Leben retten.

Nicht nur Pit Meuer aus Staudt leidet wie unzählige andere Betroffene an einer schweren Erkrankung des Knochenmarks. Auch Reiner (Nachname der Redaktion bekannt), der in Weroth wohnt, ist an der Primären Myelofibrose (PMF) erkrankt. Für beide ist eine Stammzellenspende unabdingbar, damit eine Heilung möglich wird.







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