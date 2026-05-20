Gegen den getrennt lebenden Ehemann der Getöteten wird vorerst wegen Totschlags ermittelt – die Tat könnte auch noch als Mord qualifiziert werden. Wie der mutmaßliche Täter lebte auch das Opfer zuletzt im Westerwald.
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Vieles weist darauf hin, dass die 67-Jährige, deren Leichnam am Sonntag, 17. Mai, nahe Ebernhahn gefunden wurde, Opfer eines Femizids geworden ist. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Haftbefehl gegen den 69-jährigen, von der Frau getrennt lebenden Ehemann erlassen: Er soll die Frau mit einem Hammer erschlagen haben und dann in selbstmörderischer Absicht mit seinem Auto gegen einen Straßenbaum an der L300 gefahren sein.