Viele dürften es kaum bemerkt haben. Eine partielle Sonnenfinsternis war am Samstagmittag am Himmel zu beobachten. Allerdings lag der Bedeckungsgrad in der Region nur bei circa 17 Prozent (Wert für Frankfurt am Main). Unserem Leser Matthias Schütz ist am Samstag dennoch ein eindrucksvolles Foto der Sonnenfinsternis gelungen, bei dem er Licht und Schatten am bewölkten Himmel über Bad Marienberg kunstvoll in Szene setzte.

Weit spektakulärer dürfte übrigens die nächste partielle Sonnenfinsternis ausfallen, auf die man nicht mehr allzu lange warten muss. Am 12. August 2026 werden über Deutschland bis zu 90 Prozent der Sonnenoberfläche bedeckt.