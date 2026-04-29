Strafzettel für Bäckereikunden Parkplatz-Problem in Montabaur laut Vermieter gelöst Thorsten Ferdinand 29.04.2026, 06:00 Uhr

i Nach Angaben des Parkplatzeigentümers müssen Kunden der Mühlenbäckerei (im Hintergrund) keine Strafzettel mehr befürchten, wenn sie ihr Auto zu den Öffnungszeiten am frühen Sonntagmorgen dort parken. Die Beschilderung soll noch entsprechend angepasst werden. Thorsten Ferdinand

Bislang mussten Kunden der Mühlenbäckerei in Montabaur-Allmannshausen damit rechnen, einen Strafzettel zu erhalten, wenn sie an einem frühen Sonntagmorgen dort einkauften. Nun gibt es offenbar eine Lösung für diesen Missstand.

In Montabaur-Allmannshausen müssen Autofahrer nicht mehr befürchten, einen Strafzettel für das Parken zu den regulären Öffnungszeiten der Mühlenbäckerei am frühen Sonntagmorgen zu erhalten. Dies meldet die Firma Gform aus Berlin, die Vermieterin der dortigen Immobilien.







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