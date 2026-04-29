Bislang mussten Kunden der Mühlenbäckerei in Montabaur-Allmannshausen damit rechnen, einen Strafzettel zu erhalten, wenn sie an einem frühen Sonntagmorgen dort einkauften. Nun gibt es offenbar eine Lösung für diesen Missstand.
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In Montabaur-Allmannshausen müssen Autofahrer nicht mehr befürchten, einen Strafzettel für das Parken zu den regulären Öffnungszeiten der Mühlenbäckerei am frühen Sonntagmorgen zu erhalten. Dies meldet die Firma Gform aus Berlin, die Vermieterin der dortigen Immobilien.