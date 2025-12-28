Lehrerhaus weiterhin bewohnt Parkplatz an Elgendorfer Halle bleibt vorerst klein Thorsten Ferdinand 28.12.2025, 18:00 Uhr

i Das alte Lehrerhaus am Festplatz in Elgendorf soll eigentlich abgerissen werden. Es ist aber weiterhin bewohnt. Thorsten Ferdinand

Während über die Kosten der Hallensanierung in Elgendorf diskutiert wird, ist ein anderes Projekt fast in Vergessenheit geraten: der geplante Abriss des alten Lehrerhauses in unmittelbarer Nachbarschaft. Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt.

Auch nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird der Parkraum an der Dorfgemeinschaftshalle in Elgendorf knapp bleiben. Zwar plant die Stadt Montabaur weiterhin, das alte Lehrerhaus am Festplatz abzureißen, um mehr Parkplätze zu schaffen. Einen Termin hierfür gibt es allerdings noch nicht, wie die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.







Artikel teilen

Artikel teilen