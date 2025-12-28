Parkplatz an Elgendorfer Halle bleibt vorerst klein

Während über die Kosten der Hallensanierung in Elgendorf diskutiert wird, ist ein anderes Projekt fast in Vergessenheit geraten: der geplante Abriss des alten Lehrerhauses in unmittelbarer Nachbarschaft. Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt.
Lesezeit 2 Minuten
Auch nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird der Parkraum an der Dorfgemeinschaftshalle in Elgendorf knapp bleiben. Zwar plant die Stadt Montabaur weiterhin, das alte Lehrerhaus am Festplatz abzureißen, um mehr Parkplätze zu schaffen. Einen Termin hierfür gibt es allerdings noch nicht, wie die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.