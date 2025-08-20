Neue Parksysteme in den Tiefgaragen – und trotzdem weiterhin Schranken und Tickets: In Montabaur wunderten sich einige Autofahrer über die Modernisierung der Technik in den Parkhäusern. Schließlich gibt es andernorts schon schrankenlose Systeme.

Die Stadt Montabaur setzt in ihren Tiefgaragen auf eine Mischung aus moderner Technik und bekannten Bezahlsystemen. Wer in die kürzlich modernisierten Parkhäuser einfährt, erhält weiterhin ein Papierticket, das an einem Automaten bezahlt werden kann. Zum Ausfahren aus den Tiefgaragen wird das Ticket allerdings nicht mehr benötigt. Die Schranke öffnet sich automatisch, wenn die Parkgebühr bezahlt wurde – dies wird durch eine Kfz-Kennzeichenerfassung mittels Kamerasystemen ermöglicht.

Theoretisch hätte die Wäller Kreisstadt auf Schrankenanlagen und Papiertickets verzichten können. In anderen Kommunen gibt es schon Parkhäuser ohne Schranken, beispielsweise im Koblenzer Schängel-Center oder in der Stadt Limburg. Auch dort wird das Kfz-Kennzeichen beim Einfahren erfasst. Zum Bezahlen müssen die Nutzer ihr Kennzeichen dann entweder am Automaten oder in einer Handy-App eingeben. Ähnlich funktioniert auch die Parkplatzbewirtschaftung auf der Nordseite des Montabaurer ICE-Bahnhofs.

i Die neuen Parksysteme in den städtischen Tiefgaragen erfassen beim Einfahren die Kfz-Kennzeichen. Thorsten Ferdinand

Schrankenlose Parksysteme haben mehrere Vorteile: Der Betreiber spart das Geld für die Wartung der Schranken, die in manchen Parkhäusern häufig beschädigt werden. Zudem kann auf Papiertickets verzichtet werden, was nachhaltiger ist. Nicht zuletzt wird das Verlassen der Parkhäuser beschleunigt, da keine Wartezeiten an den Schranken entstehen. Dies ist besonders spürbar, wenn nach einer Veranstaltung viele Menschen gleichzeitig einen Parkplatz verlassen wollen.

Als die Stadt Montabaur im Jahr 2018 mit der Bewirtschaftung des Pendlerparkplatzes am ICE-Bahnhof begann, war dies auch der Hauptgrund, warum auf Schrankenanlagen verzichtet wurde. Da nach Ankunft eines Zugs mit Berufspendlern am Nachmittag oder Abend sehr viele Menschen gleichzeitig den Parkplatz verlassen wollen, hätte eine Schranke dort zu langen Staus geführt.

i Der Pendlerparkplatz auf der Nordseite des ICE-Bahnhofs wird ohne Schranken und Papiertickets bewirtschaftet. Thorsten Ferdinand

In der Montabaurer Innenstadt kommt es hingegen nur selten vor, dass sich an einer Tiefgaragenausfahrt Schlangen bilden. Zudem ist die Anzahl älterer Autofahrer, die teilweise Probleme mit der Bedienung moderner Parksysteme haben, dort deutlich höher. Die Tickets und die Schranken erfüllen in der Altstadt mehrere Funktionen, wie die Verwaltung erklärt. Einerseits kann mit Schranken verhindert werden, dass Fahrzeuge in eine bereits voll besetzte Tiefgarage einfahren. Andererseits kann das Papierticket auch zum Öffnen der Schranke verwendet werden, wenn die Kennzeichenerfassung einmal nicht funktioniert.

Nicht zuletzt wollte die Kommune bei der Umstellung auch auf die Bedürfnisse der Nutzer Rücksicht nehmen, die mit der bisherigen Bedienung vertraut waren und mit einem schrankenlosen System womöglich überfordert wären. Deshalb kann nun jeder selbst entscheiden, ob er zum Bezahlen am Automaten sein Kfz-Kennzeichen eingibt oder ob er das Papierticket nutzt. Das System hat die Stadt Montabaur übrigens schon im Jahr 2021 in der Tiefgarage Nord eingeführt. Dort habe es sich bewährt, weshalb man es nun auch für die Tiefgaragen Altstadt I und II sowie die Tiefgarage in der Bahnallee ausgewählt habe, so die Pressestelle im Rathaus.

i Die Schranken in den städtischen Tiefgaragen öffnen sich beim Ausfahren nun automatisch, sofern die Parkgebühr bezahlt ist. Thorsten Ferdinand

Dass schrankenlose Systeme auch zu Ärger führen können, zeigen derweil Beispiele aus Koblenz und Limburg. Dort kommt es immer wieder vor, dass Autofahrer ein Parkhaus verlassen, obwohl ihr Ticket nicht bezahlt ist. Wenige Tage später flattert dann eine Vertragsstrafe in Höhe von 40 Euro ins Haus. Die Ursachen sind vielfältig: Mitunter denken Autofahrer, das Parken sei kostenlos, wenn es keine Schranke gibt. Manchmal wird auch das falsche Kennzeichen eingegeben und dann versehentlich die Parkgebühr einer anderen Person beglichen.

Die Stadt Limburg erklärte kürzlich, dass etwa 1,5 Prozent aller Nutzer die Parkhäuser verlassen, ohne ihr Ticket zu bezahlen. Auch am Montabaurer ICE-Bahnhof kommt das vor. Wer wegfährt, ohne zu bezahlen, erhält im Anschluss einen Bußgeldbescheid über bis zu 40 Euro. Den ICE-Parkplatz nutzen jedoch überwiegend Inhaber einer Monats- oder Jahresparkkarte.