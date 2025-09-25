Wer in den nächsten Monaten einen Termin im Montabaurer Behördenzentrum hat, braucht bei der Parkplatzsuche möglicherweise Geduld. Wegen einer Baustelle stehen auf dem Parkplatz an der Kreisverwaltung vorerst weniger Stellflächen zur Verfügung.
Lesezeit 1 Minute
Auf dem Parkplatz an der Montabaurer Kreisverwaltung beginnen in diesen Tagen die Bauarbeiten für einen Solarpark, der in Zukunft einen Teil des Geländes überdachen wird. Bis zur Fertigstellung des Projekts stehen im Behördenzentrum deutlich weniger Stellplätze zur Verfügung.