Bauarbeiten im Behördenzentrum Parken am Kreishaus in Montabaur wird vorerst schwierig 25.09.2025, 06:00 Uhr

i Die Bauzäune stehen bereits. Sobald die Bauarbeiten an der Photovoltaikanlage beginnen, steht dieser Teil des Behördenparkplatzes vorübergehend nicht zur Verfügung. Thorsten Ferdinand

Wer in den nächsten Monaten einen Termin im Montabaurer Behördenzentrum hat, braucht bei der Parkplatzsuche möglicherweise Geduld. Wegen einer Baustelle stehen auf dem Parkplatz an der Kreisverwaltung vorerst weniger Stellflächen zur Verfügung.

Auf dem Parkplatz an der Montabaurer Kreisverwaltung beginnen in diesen Tagen die Bauarbeiten für einen Solarpark, der in Zukunft einen Teil des Geländes überdachen wird. Bis zur Fertigstellung des Projekts stehen im Behördenzentrum deutlich weniger Stellplätze zur Verfügung.







