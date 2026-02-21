Pape: Demokratie muss hier greifbar und lebendig sein

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) bei der Landtagswahl dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Janick Pape. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der CDU selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

