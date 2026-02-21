CDU-Kandidat im Wahlkreis 5
Pape: Demokratie muss hier greifbar und lebendig sein
Janick Pape geht bei der Landtagswahl 2026 für die CDU im Wahlkreis 5 ins Rennen.
Simone Reichelt

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) bei der Landtagswahl dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Janick Pape. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der CDU selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Janick Pape tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) für die Partei CDU an.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg

Schloss Montabaur
