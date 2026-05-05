100 Tage Beigeordneter Panne hat die Infrastruktur der VG Montabaur im Blick Thorsten Ferdinand 05.05.2026, 12:00 Uhr

i Tobias Panne hat das Büro des hauptamtlichen Beigeordneten im Rathaus am Konrad-Adenauer-Platz bezogen. Künftig wird sich sein Arbeitsort im neuen VG-Haus befinden, das bereits ein Bild im Hintergrund ziert. Thorsten Ferdinand

Ob Feuerwehren, Schulen oder auch die Abwasserbeseitigung – in der Verbandsgemeinde Montabaur stehen in den kommenden Jahren zahlreiche Großprojekte an. Dem neuen Beigeordneten der VG, Tobias Panne, wird es sicher nicht langweilig werden.

Dass er nun stärker im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, bemerkte Tobias Panne schon Monate vor seinem Amtsantritt als Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Montabaur. Kurz nach seiner Wahl im vergangenen Sommer sprach ihn bei einem Waldspaziergang in der Augst ein Autofahrer an, um sich vor dem künftigen Chef des Ordnungsamts zu rechtfertigen.







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