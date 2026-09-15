Im Februar wurde der offizielle Baubeginn für die Erweiterung des FOC in Montabaur gefeiert. Seitdem hat sich auf der Baustelle noch nicht viel Sichtbares getan. Wir haben uns beim Investor nach dem aktuellen Stand erkundigt.
Lesezeit 2 Minuten
Die Erweiterung des Outlets in Montabaur liegt weiterhin im Zeitplan, auch wenn auf der Baustelle optisch noch kein nennenswerter Baufortschritt erkennbar ist. Wie Investor Philipp Dommermuth auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, waren noch Bohrungen und Nachuntersuchungen des Baugrunds erforderlich.