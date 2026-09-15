FOC Montabaur im Zeitplan Outlet-Erweiterung soll weiterhin 2028 fertig sein Thorsten Ferdinand 15.09.2026, 06:00 Uhr

i Das Outlet in Montabaur soll bis 2028 erweitert werden. Baubeginn war offiziell schon im Februar. Thorsten Ferdinand

Im Februar wurde der offizielle Baubeginn für die Erweiterung des FOC in Montabaur gefeiert. Seitdem hat sich auf der Baustelle noch nicht viel Sichtbares getan. Wir haben uns beim Investor nach dem aktuellen Stand erkundigt.

Die Erweiterung des Outlets in Montabaur liegt weiterhin im Zeitplan, auch wenn auf der Baustelle optisch noch kein nennenswerter Baufortschritt erkennbar ist. Wie Investor Philipp Dommermuth auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, waren noch Bohrungen und Nachuntersuchungen des Baugrunds erforderlich.







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