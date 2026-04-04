Im Westerwälder Landschaftsmuseum erleben Besucher Ostertraditionen hautnah: Vom Palmsonntag bis Ostermontag werden alte Bräuche lebendig. Ein selbst gemachtes Andenken konnte auch mit nach Hause genommen werden.
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Im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg fand das traditionelle Museumsfest „Ostern früher“ statt. Wie schon der Name verrät, wurden Ostertraditionen aus dem 19. Jahrhundert in verschiedenen Stationen aufgezeigt. Die Veranstalter führten Klein bis Groß durch das Museumsdorf.