1500 Gäste strömten zum Ostermarkt in Ransbach-Baumbach – eine überwältigende Resonanz. Auch der verkaufsoffene Sonntag in der Töpferstadt war gut besucht.

Am vierten Märzwochenende hatte die Stadt Ransbach-Baumbach zum vierten Mal als Veranstalter zu dem traditionsreichen Ostermarkt in die heimische Stadthalle eingeladen. Um es gleich vorwegzusagen: Die Besucherzahl war überwältigend, wie die Veranstalter erfreut feststellten. Am Samstag hatten bereits zwei Stunden nach Öffnung an die 350 Besucher den Weg in die Stadthalle gefunden.

Insgesamt seien es an den beiden Tagen mehr als 1500 Besucher gewesen, so Jasmin Weber im Gespräch mit unserer Zeitung. „In diesem Jahr mussten wir sogar einigen Ausstellern absagen, obwohl wir auch den kleinen Saal als Ausstellungsfläche hergerichtet hatten. Das erfreuliche dabei, es waren etliche Aussteller zum ersten Mal bei unserem Ostermarkt dabei“, erzählte Ulrike Kuch, die für die Abwicklung des Marktes zuständig ist.

i Beim Ostermarkt in Ransbach-Baumbach sind die kunstvoll verzierten Eier von Elisabeth Grosch aus Eschelbach immer wieder ein Hingucker. Auch mit 92 Jahren nimmt sie noch das Cuttermesser in die Hand, um immer wieder neue Meisterstücke der Oppelner Eier zu kreieren. Hans-Peter Metternich

Seit der Eröffnung der Stadthalle im Jahr 1989 gehört dieser Markt zu den festen Größen im Veranstaltungskalender der Region. Jahr für Jahr lockt er die Besucher an, denn es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Und wer nichts kaufen möchte, der erfreut sich halt beim Flanieren über den Ostermarkt an den reizvollen Exponaten oder informiert sich bei dem einen oder anderen Kunstschaffenden über deren Leidenschaft und warum die ideenreiche künstlerische Tätigkeit so viel Spaß macht.

In den Exponaten kunsthandwerklicher Vielfalt, kreativer Ideen und liebevoll gefertigter Dekorationen spiegelt sich so zu sagen die Freude am Kunsthandwerk wider. „Ich bin eine treue Besucherin des Marktes, man findet halt immer etwas. In diesem Jahr hatte ich den Eindruck, dass die Ausstellung durch besondere Vielfalt bestach“, schwärmte eine Besucherin.

i Linda Trenschel zeigt Loren und Theresa, wie man aus ausgeblasenen Eiern kleine Kunstwerke macht Hans-Peter Metternich

Eine breite Palette an Handarbeiten und fantasievollen Bastelarbeiten wie Schmuck, Holzarbeiten, Gestecke, Glasdesign, Porzellanartikel, Keramik, Gestricktes, Gewebtes und Gehäkeltes, sowie farbenfrohe Tücher, Bilder und vieles mehr weckte das Interesse der Marktbesucher. Immer wieder aufs Neue beeindruckend sind dabei die kunstvoll gestalteten Ostereier – vom filigranen Wachtelei bis zum imposanten Straußenei, ob mit floralem Muster, detaillierten Landschaften oder nach spezieller Mal- und Kratztechnik. Jedes Stück ein Unikat.

Ergänzt wurde das Angebot durch stilvolle Dekorationen für Haus, Hof und Garten sowie handgefertigte Unikate, die jedem Zuhause eine besondere Note verleihen. Hier war für jeden, der mit offenem Auge und Herz den Ostermarkt seinen Besuch abstattete, etwas dabei, und wer wollte, durfte sich auch selbst als Künstler am Ei versuchen.

i Da stauen nicht nur die kleinen Marktbesucher über die Kunstfertigkeit von Ines Trenschel am „Sorbischen Osterei“. Hans-Peter Metternich

Am Sonntag lud neben dem Ostermarkt auch die Geschäftswelt von Ransbach-Baumbach zu einem Besuch der Töpferstadt ein. Eine gute Gelegenheit, neben einem Abstecher über den Ostermarkt in der Stadthalle bei einem Bummel durch die Stadt und durch die Geschäfte Einkäufe zu tätigen, die Gastronomie zu besuchen oder dabei einfach nur Freunde und Bekannte zu treffen.