Musik in Abtei Marienstatt „Osterjubel in Blech“ feiert Jubiläum und überrascht Julia Hilgeroth-Buchner 08.04.2026, 09:00 Uhr

i Christian Scholz (Trompete), Nick Pscheidt (Trompete), Luis Oliveira (Horn), Lars Proxa (Posaune) und Nikolai Kähler (Tuba) zauberten eine Festtagsstimmung in die Abteikirche Marienstatt. Röder-Moldenhauer

Das Leipziger Blechbläserquintett Embrassment und Organist Tobias Reichert bescheren in die Abtei Marienstatt mit festlichen Klängen und Virtuosität einen unvergessliches „Osterjubel in Blech“. Und dabei erklingen auch weltliche Kompositionen.

Was erwarten Besucher eines Abtei-Konzertes am Ostermontag? Nun, nach langen Passionswochen und der Frohen Botschaft von der Auferstehung Christi am Vortag wahrscheinlich ein Programm, das die Freude über das Osterfest in zuversichtliche stimmende, aber vor allem geistliche Werke verpackt.







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