Das Leipziger Blechbläserquintett Embrassment und Organist Tobias Reichert bescheren in die Abtei Marienstatt mit festlichen Klängen und Virtuosität einen unvergessliches „Osterjubel in Blech“. Und dabei erklingen auch weltliche Kompositionen.
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Was erwarten Besucher eines Abtei-Konzertes am Ostermontag? Nun, nach langen Passionswochen und der Frohen Botschaft von der Auferstehung Christi am Vortag wahrscheinlich ein Programm, das die Freude über das Osterfest in zuversichtliche stimmende, aber vor allem geistliche Werke verpackt.