Haushaltsdebatte in Montabaur Ortsvorsteher: Ein Gemeinschaftshaus ist kein Luxus Thorsten Ferdinand 10.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Stadt Montabaur hat das Pfarrheim und das Pfarrhaus in Horressen von der katholischen Kirchengemeinde erworben. Thorsten Ferdinand

Während die Kommunalpolitik sich in der Sommerpause befindet, wird in Montabaur weiter über die Auswirkungen der Haushaltskrise diskutiert. Die Kritik von Peter Hülshörster (CDU) am Kauf des Pfarrheims in Horressen löst nun weiteren Widerspruch aus.

In die Debatte um das Pfarrheim und das Pfarrhaus in Horressen schaltet sich nun auch der Ortsvorsteher des Montabaurer Stadtteils, Jörg Mattern, ein. In einem Schreiben an unsere Zeitung weist er auf die vielseitige Nutzung des kleinen Saals und dessen hohe Bedeutung für die Ortsgemeinschaft hin.







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