Alles auf Null Ortsumgehung Rennerod: eine unendliche Geschichte 18.11.2025, 11:00 Uhr

i Die Renneröder leiden unter den Verkehrsbelastungen auf ihrer Hauptstraße - der B54. Seit Jahrzehnten hoffen sie auf eine Ortsumgehung. Fotostudio Röder-Moldenhauer. römo

Nachdem das bisherige Planfeststellungsverfahren überraschend aufgegeben wird, ist die Realisierung des Vorhabens weiter in die Ferne gerückt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod, Gerrit Müller, findet klare Worte.

„Alles auf Null“: So kann man die jüngsten Entwicklungen rund um die sehnlichst erwartete Ortsumgehung Rennerod zusammenfassen. Denn der Landesbetrieb Mobilität hat überraschend angekündigt, für die Ortsumgehung Rennerod ein neues Planfeststellungsverfahren einzuleiten.







