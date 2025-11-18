Ortsumgehung Rennerod: eine unendliche Geschichte 

Nachdem das bisherige Planfeststellungsverfahren überraschend aufgegeben wird, ist die Realisierung des Vorhabens weiter in die Ferne gerückt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod, Gerrit Müller, findet klare Worte.
„Alles auf Null“: So kann man die jüngsten Entwicklungen rund um die sehnlichst erwartete Ortsumgehung Rennerod zusammenfassen. Denn der Landesbetrieb Mobilität hat überraschend angekündigt, für die Ortsumgehung Rennerod ein neues Planfeststellungsverfahren einzuleiten.