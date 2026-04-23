Erste Beschlüsse in den Räten
Ortsgemeinden treiben Windpark „Drei Eichen“ voran
Protest gegen einen möglichen Windpark im Gebiet "Drei Eichen" anlässlich der Infoveranstaltung in Wirges.
Protest gegen einen möglichen Windpark im Gebiet "Drei Eichen" anlässlich der Infoveranstaltung in Wirges.
Thorsten Ferdinand

Seit Monaten wird über einen möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ diskutiert. Nun leiten die ersten beteiligten Ortsgemeinden die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans ein. Auch die Bürgerinitiative kündigt ihre nächsten Schritte an.

Lesezeit 3 Minuten
Der Bau eines Windparks im Grenzgebiet der Verbandsgemeinden Wirges und Selters rückt näher. Nach einer Informationsveranstaltung in Wirges Anfang März haben die Ortsgemeinderäte von Helferskirchen und Leuterod (beide VG Wirges) den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan in ihrer jeweiligen Gemarkung gefasst.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren