Erste Beschlüsse in den Räten Ortsgemeinden treiben Windpark „Drei Eichen“ voran Thorsten Ferdinand 23.04.2026, 12:00 Uhr

i Protest gegen einen möglichen Windpark im Gebiet "Drei Eichen" anlässlich der Infoveranstaltung in Wirges. Thorsten Ferdinand

Seit Monaten wird über einen möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ diskutiert. Nun leiten die ersten beteiligten Ortsgemeinden die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans ein. Auch die Bürgerinitiative kündigt ihre nächsten Schritte an.

Der Bau eines Windparks im Grenzgebiet der Verbandsgemeinden Wirges und Selters rückt näher. Nach einer Informationsveranstaltung in Wirges Anfang März haben die Ortsgemeinderäte von Helferskirchen und Leuterod (beide VG Wirges) den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan in ihrer jeweiligen Gemarkung gefasst.







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