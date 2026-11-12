Ausbau in Höchstenbach Ortsgemeinde erneuert Gehwege und Straßenbeleuchtung Nadja Hoffmann-Heidrich 12.11.2026, 14:30 Uhr

i In Höchstenbach beginnt 2027 eine große, mehrjährige Ausbaumaßnahme, die gemeinschaftlich vom Landesbetrieb Mobilität, den Verbandsgemeindewerken Hachenburg und der Ortsgemeinde Höchstenbach umgesetzt wird. Annika Stock

Im Frühjahr 2027 sollen die Arbeiten zur grundlegenden Erneuerung der Bundesstraßen 8 und 413 in der Ortsdurchfahrt Höchstenbach beginnen. An dem geplanten Großprojekt wirken mehrere Akteure mit – auch die Ortsgemeinde selbst ist beteiligt.

An der Gemeinschaftsmaßnahme zum Ausbau der Ortsdurchfahrt (B8 und B413) Höchstenbach ist neben dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez und den Verbandsgemeindewerken Hachenburg auch die Ortsgemeinde Höchstenbach beteiligt. Sie ist für die Herstellung der Nebenanlagen zuständig.







Artikel teilen

Artikel teilen