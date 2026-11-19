Etwa drei Wochen lang muss die Ortsdurchfahrt Seck für den Verkehr voll gesperrt werden. Für die Schülerbeförderung haben die Organisatoren eine Lösung gefunden. Auch ansonsten sollen die Einschränkungen gering gehalten werden.
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In der Ortsdurchfahrt der Gemeinde Seck wird die Fahrbahndecke der Landesstraße 300 erneuert. Außerdem wird die Schieberkreuzanlage im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 51, die in Richtung Hellenhahn-Schellenberg führt, ausgetauscht. Dafür muss der Abschnitt von Montag, 23.