Neuer Straßenbelag auf L300 Ortsdurchfahrt in Seck drei Wochen gesperrt Markus Eschenauer 19.11.2026, 16:00 Uhr

i In der Ortsdurchfahrt Seck wird unter anderem die Fahrbahndecke erneuert. Dafür muss die Straße für circa drei Wochen komplett gesperrt wird. Markus Eschenauer

Etwa drei Wochen lang muss die Ortsdurchfahrt Seck für den Verkehr voll gesperrt werden. Für die Schülerbeförderung haben die Organisatoren eine Lösung gefunden. Auch ansonsten sollen die Einschränkungen gering gehalten werden.

In der Ortsdurchfahrt der Gemeinde Seck wird die Fahrbahndecke der Landesstraße 300 erneuert. Außerdem wird die Schieberkreuzanlage im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 51, die in Richtung Hellenhahn-Schellenberg führt, ausgetauscht. Dafür muss der Abschnitt von Montag, 23.







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