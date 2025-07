„Jetzt reicht es“, sagt Johannes Beul, kommissarischer Ortsbürgermeister der Gemeinde Rehe. Nach insgesamt 25 Jahren als Ortsbürgermeister von Rehe gibt er den Stab an die nächste Generation weiter.

Eigentlich wollte Beul bereits im vergangenen Jahr aufhören und hat sich bei der Kommunalwahl im Juni 2024 nicht mehr zur Wahl aufgestellt. Doch leider gab es keine weiteren Kandidaten für dieses Ehrenamt, sodass er sich bereit erklärte, noch ein Jahr kommissarisch weiterzumachen. Ein weiterer Grund sei das offene Bauprojekt „Anbau Kindergarten Rehe“ gewesen, erzählt er. Dieses wollte er gerne zum Abschluss bringen.

i In wenigen Tagen wird ein neuer Ortsbürgermeister im Rathaus Platz nehmen und die Amtsgeschäfte führen. Mariam Nasiripour

Als Beul 1999 sein Amt als Ortsbürgermeister von Rehe antrat, war er mit 38 Jahren der jüngste Ortsbürgermeister im Westerwaldkreis. Bereits 2014 dachte er ans Aufhören und stelle sich nicht mehr zur Wahl auf. Damals wurde Christin Hahnenstein seine Nachfolgerin, und Beul war erster Beigeordneter. Doch sie musste aufgrund gesundheitlicher Probleme schon nach drei Jahren das Amt niederlegen. Deswegen sprang Johannes Beul ein und übernahm die Amtsgeschäfte bis zur Wahl 2019. Anschließend ließ er sich für eine weitere Amtsperiode wählen. Doch jetzt will er nicht mehr weitermachen und ist froh, dass er einen Nachfolger gefunden hat. Der 33-jährige Kandidat habe politische Erfahrung. Er war für fast zwei Perioden im Gemeinderat und vierter Beigeordneter.

i Am Freitag, 1. August, wählt der Ortsgemeinderat von Rehe einen neuen Ortsbürgermeister. Mariam Nasiripour

Alles befindet sich im Wandel, wird digitaler, so Beul. Das sehe man daran, dass sein Nachfolger keine festen Sprechstundenzeiten einrichten will. Er werde die Termine mit den Bürgerinnen und Bürger nach Vereinbarung festlegen und werde wohl per E-Mail und WhatsApp mit den Menschen im Ort in Kontakt bleiben. „Ich mag den persönlichen Kontakt“, sagt Beul. Dieser falle in der digitalen Gesellschaft immer hinten runter, ergänzt er.

Das Amt des Ortsbürgermeisters habe ihm Spaß gemacht. Er habe viel erlebt, viel gesehen und auch viel gelernt. „Es ist eine gute Schule für das Leben“, fügt der 64-Jährige hinzu. Es sei aber auch ein Ehrenamt mit einer gewissen Verantwortung und zeitaufwendig. Wer das Amt ausüben will, müsse mindestens zehn Stunden in der Woche einplanen. Das seien nur die kleineren Sachen, die anfallen, wie zum Beispiel ein Gespräch mit einem Anwohner auf der Straße oder Anrufe, die dann vielleicht weitere Anrufe nach sich ziehen. Die größeren Sachen kämen noch on top drauf.

Mit Blick zurück auf seine Amtszeit, betont Johannes Beul, dass früher vieles einfacher gewesen wäre. Viele Sachen hätten sich verkompliziert, und auch die Bürokratie habe zugenommen. „Ein Bürgermeister sollte den Überblick behalten und über den Tellerrand schauen“, führt er aus. Zwei wichtige Eigenschaften sollte ein Amtsträger seiner Ansicht nach haben: Geduld und Besonnenheit. „Es gibt Dinge, die erledigen sich von selbst. Man muss nur abwarten“, weiß der 64-Jährige. Und manchmal reiche auch, den Menschen nur zuzuhören, das habe er in seiner langen Amtszeit gelernt. Ein Ortsbürgermeister sei bisweilen auch Seelsorger für die Menschen in seiner Ortsgemeinde.

Beul erinnert sich, dass die Ortsgemeinde zu seinem Amtsantritt im Jahr 1999 ein Minus von 280.000 D-Mark in der Gemeindekasse aufwies. Nun verfüge Rehe mit Stand Dezember 2024 über Rücklagen in Höhe von 3,2 Millionen Euro und sei finanziell gut aufgestellt. Das habe man auch den hohen Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken.

Zwei große Bauprojekte stehen an

Und welchen Ratschlag hat er für seinen Nachfolger? „Er muss lernen, sich durchzusetzen. Er sollte aber auch auf die Leute zugehen und ihnen zuhören“, empfiehlt Beul. Er ergänzt, dass sein Nachfolger seine eigenen Erfahrungen machen muss. „Er muss auch Fehler machen, denn aus Fehlern lernt man“, sagt Beul.

Bereits jetzt gibt es zwei große Bauprojekte, um die sich der neue Ortsbürgermeister kümmern muss: Der Umbau des Kindergartens und der Bau der Umgehungsstraße.

Die Sitzung des Gemeinderats, in der der neue Ortsbürgermeister gewählt wird, findet am Freitag, 1. August, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.