Das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur kommt nicht in allen Mitgliedsgemeinden gut an. Besonders scharf ist die Kritik aus Görgeshausen, wo Ortsbürgermeister Martin Bendel von einer „Bruchlandung“ statt einer „Punktlandung“ spricht.
Lesezeit 2 Minuten
Das neue Rathaus in Montabaur soll ein Gebäude für alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde sein. Dies wird unter anderem durch die topografischen „Fingerabdrücke“ aller Mitgliedsgemeinden an der Außenfassade symbolisiert. Angesichts der auf mindestens 45 Millionen Euro gestiegenen Kosten für das Gesamtprojekt gibt es allerdings auch Kritik.