Bau in Montabaur zu teuer? Ortschef übt harte Kritik an Kosten des neuen Rathauses Thorsten Ferdinand 11.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Frage, ob das neue Rathaus in Montabaur sein Geld wert ist, spaltet die Gemüter. Thorsten Ferdinand

Das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur kommt nicht in allen Mitgliedsgemeinden gut an. Besonders scharf ist die Kritik aus Görgeshausen, wo Ortsbürgermeister Martin Bendel von einer „Bruchlandung“ statt einer „Punktlandung“ spricht.

Das neue Rathaus in Montabaur soll ein Gebäude für alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde sein. Dies wird unter anderem durch die topografischen „Fingerabdrücke“ aller Mitgliedsgemeinden an der Außenfassade symbolisiert. Angesichts der auf mindestens 45 Millionen Euro gestiegenen Kosten für das Gesamtprojekt gibt es allerdings auch Kritik.







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