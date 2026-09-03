Tödlicher Unfall in Hartenfels Ortschef: Gemeinde hat kaum Einflussmöglichkeiten Katrin Maue-Klaeser 03.09.2026, 20:00 Uhr

i Wo die Kreisstraße 138 nach Hartenfels hineinführt, steht eine Reihe von Bäumen an denen sich schon mehrere schwere Verkehrsunfälle abgespielt haben. Vor wenigen Tagen haben dort zwei 18-Jährige ihr Leben verloren. Katrin Maue-Klaeser

Andreas Strüder war als Ortsbürgermeister schon beim vorigen Treffen der Unfallkommission vor mehr als fünf Jahren dabei. Er wünscht sich Vorschläge, die Unfallstelle sicherer zu machen – doch tun kann er wenig, denn der Bereich liegt außerorts.

Zwei junge Leute sind bei einem schweren Unfall in Hartenfels ums Leben gekommen. Die beiden 18-Jährigen saßen in einem Auto, das in der Nacht vom 22. auf den 23. August gegen einen Baum der Alleestraße am Ortseingang aus Richtung Steinen geprallt ist.







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