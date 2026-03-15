Gastronomie in Wittgert Ortsbürgermeisterin erfreut: Aus Kneipe wird Restaurant Camilla Härtewig 15.03.2026, 20:02 Uhr

i Aus dem Archiv der Familie Hoffmann stammt diese Postkarte aus Wittgert. Aus welchem Jahr sie stammt, ist unklar. Es könnten die 1950er- oder 60er-Jahre sein, schätzt Beigeordneter Sven Hoffmann. Darauf zu sehen ist die Gaststätte Kühn samt Thekenbereich im Inneren und Landschaftsaufnahmen. Archiv Familie Hoffmann

Neuanfang in Wittgert: Ortsbürgermeisterin Gabi Hoffmann ist froh, dass Ralitca Mladenova und ihr Mann Anton Mladenov die Gaststätte Kühn übernehmen. Sie wünscht den jungen Eigentümern viel Erfolg.

Ortsbürgermeisterin Gabi Hoffmann freut sich sehr darüber, dass Anton Mladenov und seine Frau Ralitca Mladenova die Traditionsgaststätte Kühn in Wittgert übernehmen. „Sie haben sich im Vorfeld bei uns im Gemeinderat vorgestellt. Wir waren vereinzelt auch schon in ihrem Restaurant in Wirges Probe essen.







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