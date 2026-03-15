Neuanfang in Wittgert: Ortsbürgermeisterin Gabi Hoffmann ist froh, dass Ralitca Mladenova und ihr Mann Anton Mladenov die Gaststätte Kühn übernehmen. Sie wünscht den jungen Eigentümern viel Erfolg.
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Ortsbürgermeisterin Gabi Hoffmann freut sich sehr darüber, dass Anton Mladenov und seine Frau Ralitca Mladenova die Traditionsgaststätte Kühn in Wittgert übernehmen. „Sie haben sich im Vorfeld bei uns im Gemeinderat vorgestellt. Wir waren vereinzelt auch schon in ihrem Restaurant in Wirges Probe essen.