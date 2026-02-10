Gastronomie in Nauort Ortsbürgermeister will „Zum Brauer“ unbedingt erhalten Camilla Härtewig 10.02.2026, 12:00 Uhr

i Die Gaststätte "Zum Brauer" ist ein Traditionshaus in Nauort. Das Wirtspaar Tadic, das das Lokal seit 26 Jahren betreibt, sucht nun Nachfolger. Aus gesundheitlichen Gründen möchten sie aufhören. Doch bis dahin bleibt alles beim Alten. Camilla Härtewig

Die Traditionsgaststätte „Zum Brauer“ in Nauort steht vor dem Verkauf. Ortsbürgermeister Michael Kleudgen setzt sich mit Nachdruck für den Erhalt des Hauses ein. Für die Gemeinde ist die Gastronomie ein wichtiger Treffpunkt des Dorflebens.

Das Wirtspaar Tadic möchte ihre Gaststätte „Zum Brauer“ in Nauort aus Altersgründen verkaufen. Auch die Gesundheit des fast 80-jährigen Marko Tadic spielt nicht mehr mit. Das hat seine Frau Jasmin im Gespräch mit unserer Zeitung mit großem Bedauern bekannt gegeben.







Artikel teilen

Artikel teilen