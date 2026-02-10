Die Traditionsgaststätte „Zum Brauer“ in Nauort steht vor dem Verkauf. Ortsbürgermeister Michael Kleudgen setzt sich mit Nachdruck für den Erhalt des Hauses ein. Für die Gemeinde ist die Gastronomie ein wichtiger Treffpunkt des Dorflebens.
Lesezeit 2 Minuten
Das Wirtspaar Tadic möchte ihre Gaststätte „Zum Brauer“ in Nauort aus Altersgründen verkaufen. Auch die Gesundheit des fast 80-jährigen Marko Tadic spielt nicht mehr mit. Das hat seine Frau Jasmin im Gespräch mit unserer Zeitung mit großem Bedauern bekannt gegeben.