Die Nauorter müssen wohl im November an die Wahlurne und einen neuen Ortsbürgermeister wählen. Der bisherige Amtsinhaber Horst-Jürgen Freisberg und sein Erster Beigeordneter Martin Thewalt sind zurückgetreten. Das sind die Gründe.

Politisches Erdbeben in Nauort: Vor wenigen Tagen sind Ortsbürgermeister Horst-Jürgen Freisberg und sein Erster Beigeordneter Martin Thewalt (beide FWG) zurückgetreten. Sie werfen dem Gemeinderat Blockadepolitik vor. Streitpunkt seit Monaten ist vor allem der geplante Neubau der Kita. Doch das ist nur ein Aspekt. Freisberg spricht auch von persönlichen Angriffen ihm gegenüber, die verletzend gewesen seien und die er so nicht mehr hinnehmen könne und wolle. Weiter sagt er: „Bemühungen meinerserseits, etwas zu bewegen und Nauort voranzubringen, wurden durch Vertagungen, Ablehnung und sich wiederholende Prüfung durch diverse Ausschüsse und immer wieder zusätzlich gewünschte Angebote torpediert, sodass es zu keinen umsetzbaren Ergebnissen kam. Ein gemeinsames Miteinander für Nauort war nicht möglich.“ Beigeordneter Michael Kleudgen (CDU) hat nun kommissarisch die Amtsgeschäfte übernommen.

Die Enttäuschung ist dem zurückgetretenen Ortschef anzusehen. „Ich habe das gerne und mit Liebe gemacht. Ich bin ein Nauorter Jung. Und ich bedanke mich bei meinen Wählerinnen und Wählern für das in mich gesetzte Vertrauen. In einer CDU-Hochburg 58 Prozent zu bekommen, war schon toll. Ich habe viel Zuspruch bekommen. Dennoch habe ich diesen Schritt gewählt, um die Verhinderungspolitik zu beenden.“ Er betont, dass er das Amt auch angestrebt habe, um Liegengebliebenes anzupacken. Geld sei für ihn nie ein Beweggrund gewesen.

i Das war im Dezember 2024: Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Freisberg freut sich über den Grundsatzbeschluss, den sein Rat mehrheitlich getroffen hat. In Nauort wird eine neue Kindertagesstätte gebaut, in die auch die Gemeindeverwaltung integriert werden soll. Wegen der "Politik der Blockade" im Rat hat Freisberg nun sein Amt niedergelegt. Camilla Härtewig

Als Erfolge sieht er die Adventsfenster-Aktion an, die in diesem Jahr durch einen Adventsmarkt ergänzt werden sollte, Bäume seien zurückgeschnitten worden, Neuanpflanzungen wurden vorgenommen. Der Fischweiher sei wiederhergerichtet worden, ebenso der Wanderweg. Sein Traum war es, ein Seniorenheim für Nauort zu bekommen. Erste vielversprechende Gespräche dazu habe es gegeben. „Es lief gut, wenn ich nicht auf den Rat angewiesen war.“ Der ehemalige Erste Beigeordnete Martin Thewalt bestätigt. „Es gab in jeder Sitzung Nadelstiche gegen Horst-Jürgen Freisberg.“ Seine Funktion sei an den Posten des Ortsbürgermeisters gekoppelt. Ohne ihn wolle er nicht weitermachen.

Die FWG hat den Rücktritt mit großer Bestürzung zur Kenntnis genommen. In der Stellungnahme der Fraktion heißt es: „Wir verlieren mit ihm einen Bürgermeister, der zu jeder Zeit das Wohl der Gemeinde über seine eigenen Interessen gestellt hat und immer ein offenes Ohr für die Belange der Nauorter Bürger hatte. Er war sich auch nicht zu schade, bei vielen Gelegenheiten den Bauhof eigenhändig zu unterstützen. In der Verbandsgemeinde war er ein starker Vertreter der Gemeinde Nauort – auch in unbequemen Situationen. Der Begriff Macher beschreibt ihn sehr treffend, was offensichtlich nicht von allen Ratsmitgliedern positiv aufgenommen wurde.“

i Eine Renovierung der katholischen Bestandskita St. Josef lohnt sich nicht mehr. Deshalb wurde in Nauort ein Neubau in Verlängerung der Schulstraße beschlossen. Camilla Härtewig

Große Uneinigkeit bestand in den vergangenen Monaten über den Neubau der Kita. Hintergrund: Die katholische Bestandskita St. Josef ist in Trägerschaft der Kirche und derzeit viergruppig. Eine Renovierung hätte sich nicht mehr gelohnt. Die Pfarrgemeinde hat zugesagt, auch im neuen Kindergarten die Trägerschaft zu übernehmen. Heißt: Das Personal stellt und zahlt die Kirche, für den Bau und die laufenden Betriebskosten ist die Ortsgemeinde zuständig. Die neue Kita soll in Verlängerung der Schulstraße entstehen. Freisbergs Amtsvorgänger Dietmar Quernes (CDU) hatte die Pläne noch auf den Weg gebracht. Baubeginn sollte eigentlich schon im Frühjahr gewesen sein. Doch die notwendigen Förderanträge sind noch nicht genehmigt.

Auf der Grundlage der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Westerwaldkreises sollte die neue Kindertagesstätte Platz für fünf Gruppen bieten. Und wenn die Kosten es zulassen, sollte in den Komplex auch die neue Gemeindeverwaltung mit zwei Büros, Abstellraum und Sitzungssaal einziehen. Die übrigen Räumlichkeiten würden gemeinsam mit der Kita genutzt. Dietmar Quernes sagte im Juni 2024: „Wir könnten Synergien nutzen. Das wäre die Kür, wenn alles für maximal 5,5 Millionen Euro machbar wäre. Wenn die Kita schon allein diese Summe verschlingt, bleibt die Gemeinde an ihrem angestammten Platz in Nauorts Mitte.“ Die Gemeindeverwaltung ist derzeit in der 150 Jahre alten Alten Schule untergebracht, in der zwar Sanierungsstau herrscht, Dach, aber auch Keller sind in gutem Zustand.

i Der ehemalige Ortsbürgermeister Diermar Quernes (CDU) freut sich im Juni 2024, dass er den Neubau der Kindertagesstätte in Nauort noch auf den Weg bringen konnte. Camilla Härtewig

Als der Rat sich nach den Kommunalwahlen 2024 konstituierte, waren außer den Freien Wählern fast alle anderen Mitglieder für den Kombinationsbau. Je mehr dieses Projekt jedoch hinterfragt wurde und je mehr Fakten auf den Tisch kamen, etwa die Kostenschätzung im Oktober 2024, desto stärker änderte sich das Stimmungsbild. Der Schätzung lag laut Freien Wählern eine Varianz von 30 Prozent zugrunde. Die Kosten für Kindertagesstätte und Kommunalbau könnten also auf mehr als 7,2 Millionen Euro steigen.

Bei einem Gespräch jetzt im Juli mit dem Ortsbürgermeister und Vertretern der beiden anderen Fraktionen CDU und Freie Wähler wurde die Bedarfsplanung seitens der Kreisverwaltung nach unten korrigiert. Der Beigeordnete Michael Kleudgen betont: „Die Faktenlage hat sich dramatisch verändert. Gut, dass wir das rechtzeitig erfahren haben. Sonst hätten wir unnötigen Leerstand produziert. Für die Verbandsgemeinde Ransbach Baumbach muss mit einem zukünftigen Überhang von etwa 150 freien Kita-Plätzen gerechnet werden, davon auch eine größere Anzahl in der Nachbargemeinde Sessenbach. Für Nauort bedeutet dies, dass der Bau einer vierzügigen Kita ausreichend wäre.“ Freisberg widerspricht dieser Darstellung vehement. Ihm gegenüber habe der Kreis die Zusage für eine fünfgruppige Kita erneut bestätigt.

i Das Rathaus in der Alten Schule ist Dienstort des Nauorter Ortsbürgermeisters. Camilla Härtewig

Erhöhung der Aufwandsentschädigung wurde abgelehnt

Ausgehend von der Kostenschätzung vom Oktober 2024 würde allein der Fortfall der fünften Gruppe zu einer Kostensenkung von etwa 1 Millionen Euro führen. Eine Mehrheit der Ratsmitglieder regte daraufhin in der jüngsten Sitzung an, den Bau nur viergruppig zu gestalten. Am Ende der Diskussion bestand laut CDU fraktionsübergreifend weitgehender Konsens, dass mit Blick auf die hohen Investitionskosten in der nächsten Ratssitzung nochmals abschließend über den Umfang der Baumaßnahme entschieden werden soll. Die nächtliche Amtsniederlegung vom Ortschef und auch seinem Vertreter einige Stunden später kam für die CDU aus dem Nichts.

Der Antrag der FWG, die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters schon nach einem Jahr Amtszeit um 10 Prozent zu erhöhen, anstatt dies nach frühestmöglichen zwei Jahren Amtszeit vorzunehmen, wurde in dieser Sitzung mehrheitlich abgelehnt. Diese Erhöhung wurde in der Vergangenheit den Ortsbürgermeistern Dietmar Quernes nach zwei Jahren Amtszeit und Frank Herrmann nach fünf Jahren Amtszeit zugesprochen, begründete die CDU ihr Nein.

i Politisches Erdbeben in Nauort: Ortsbürgermeister Horst-Jürgen Freisberg und der Erste Beigeordnete Martin Thewalt sind zurückgetreten. Wohl im November gibt es Neuwahlen. Camilla Härtewig

„In der Gemeinderatssitzung wurde kontrovers, aber sachlich diskutiert. Persönliche Angriffe gab es nicht. Die Debatte basierte auf Fakten und unterschiedlichen Standpunkten.“

Beigeordneter Michael Kleudgen ist vom Rücktritt überrascht.

Die CDU betont auch, dass beim Gespräch mit der Kreisverwaltung auf mögliche Bedenken hinsichtlich der Förderfähigkeit des Kommunalbaus hingewiesen worden sei. Für Christdemokraten und Freie Wähler ist die Konsequenz klar. Das Rathaus bleibt in der Dorfmitte. Aus dem Dorferneuerungsfördertopf seien wahrscheinlich auch höhere Fördermittel zu erhalten als für den Neubau (sofern es für diesen überhaupt Fördermittel gäbe). Kleudgen betont: „In der Gemeinderatssitzung wurde kontrovers, aber sachlich diskutiert. Persönliche Angriffe gab es nicht. Die Debatte basierte auf Fakten und unterschiedlichen Standpunkten.“

Die CDU und die Freien Wähler weisen den Vorwurf der „Blockadepolitik“ zurück. „Die meisten Beschlüsse wurden mit großen Mehrheiten, oft sogar einstimmig gefasst“, betont Christian Konopka. So habe der Gemeinderat Ende 2024 sogar die Kompetenzen des Bürgermeisters bei Auftragsvergaben erweitert – ein klares Zeichen, dass keine Blockade vorlag. Nach Ansicht der Freien Wähler habe Freisberg aber Schwierigkeiten gehabt, die Rolle eines Moderators in einem Rat mit drei Fraktionen einzunehmen. Unterschiedliche Meinungen seien jedoch normal und im demokratischen Diskurs notwendig.

Michael Kleudgen bietet fraktionsübergreifende Zusammenarbeit an

Die Freien Wähler und die CDU sehen in dieser Abkehr vom Großprojekt verantwortungsbewusste Politik zum Schutz der Gemeinde. Ein sparsamer Umgang mit Steuermitteln sei zwingend geboten. Nun gelte es, das weitere Vorgehen gemeinsam mit allen Fraktionen abzustimmen. Bis zur Neuwahl müsse ein zusätzlicher Beigeordneter gewählt werden, um die Amtsgeschäfte zu sichern. Michael Kleudgen als einzig verbliebenem Beigeordneten sei die alleinige Führung der Amtsgeschäfte nicht zuzumuten.

Der Beigeordnete sieht sich in der Verantwortung, die Arbeit für Nauort in dieser Übergangsphase verlässlich fortzuführen. „Ich habe den Gemeinderatsmitgliedern schriftlich mitgeteilt, dass ich einer fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit offen gegenüberstehe. Das Wohl der Gemeinde muss dabei im Vordergrund stehen – unabhängig von parteipolitischen Zugehörigkeiten. Ich werde die kommenden drei Monate Neutralität pflegen.“ Seinem Arbeitgeber, der Debeka, ist Kleudgen sehr dankbar für die Rückendeckung. „Seit Freitag hat mich die kommunalpolitische Arbeit eingeholt.“

Ziel: Persönlichkeit finden, die das Vertrauen aller Fraktionen genießt

Michael Kleudgen ist überzeugt, dass die verbliebenen Ratsmitglieder Nauort nicht im Stich lassen. „Ich hoffe auf einen konstruktiven und respektvollen Neubeginn. Die Herausforderungen sind vielfältig: Neben dem Kita-Neubau stehen die Sanierung von Straßen, die Erneuerung von Kinderspielplätzen und weitere wichtige Projekte an“, so Kleudgen.

Die Freien Wähler wollen auch die Haushaltskonsolidierung voranbringen. Eine Direktwahl des Bürgermeisters sei zwar gesetzlich vorgeschrieben, aus Sicht der Freien Wähler aber weniger sinnvoll als eine Wahl durch den Gemeinderat, da sich die Mehrheitsverhältnisse ohnehin nicht änderten. Entscheidend sei nun, eine Persönlichkeit zu finden, die das Vertrauen aller Fraktionen genieße, so Konopka. Horst-Jürgen Freisberg sagt abschließend: „Ich wünsche meinem Nachfolger eine glückliche Hand und bessere Unterstützung, als sie mir zuteil wurde.“

Und so geht es nun weiter

Büroleiter André Heuser von der Verbandsgemeindeverwaltung in Ransbach-Baumbach erklärt, wie es nach den Vorschriften der Gemeindeordnung nun in Nauort weitergeht. Ortsbürgermeister Horst-Jürgen Freisberg und der Erste Beigeordnete Martin Thewalt sind zurückgetreten. „Die allgemeine Vertretung übernimmt somit ab sofort der weitere Beigeordnete Michael Kleudgen.“ Die Wahl des Ortsbürgermeisters sollte spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle erfolgen. „Hier werden im Laufe der Woche Gespräche geführt, und man wird sich dann auf einen Wahlsonntag – wahrscheinlich im November – einigen, den man dann der Kreisverwaltung zur endgültigen Festlegung vorschlägt“, so Heuser. „Wenn bis zur Einreichungsfrist für Wahlvorschläge keine gültige Bewerbung für einen Ortsbürgermeister eingegangen ist, würde die Wahl ausfallen. Dann würde der Ortsgemeinderat einen Kandidaten wählen. Dieser muss nicht aus der Mitte des Rates kommen, sondern kann auch ein sonstiger wählbarer Bürger sein.“ cam