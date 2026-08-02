Basilika in Marienstatt Orgelmusik erklang in märchenhafter Atmosphäre Gaby Wertebach 02.08.2026, 19:00 Uhr

i Märchenhaft war die Illumination, die der altehrwürdigen Basilika eine ganz besondere Atmosphäre verlieh. Röder-Moldenhauer

Die Musik allein wäre schon zauberhaft gewesen. Doch die märchenhafte Beleuchtung der Basilika im Kloster Marienstatt verlieh dem Orgelkonzert des Regionalkantors Werner Parecker eine unvergessliche Atmosphäre.

. Es war ein Abend, der noch lange nachklingen wird. Mehr Menschen hätten die ehrwürdigen Mauern der Basilika des Klosters Marienstatt kaum aufnehmen können. Schon weit vor Beginn der Orgelnacht in der wunderschön illuminierten Abteikirche füllte sich diese am späten Freitagabend bis auf den letzten Platz.







Artikel teilen

Artikel teilen