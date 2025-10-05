Vor 25 Jahren transplantiert Organspende schenkte Günter Christ ein neues Leben 05.10.2025, 18:00 Uhr

i Daumen hoch für ein gesundes und aktives Dasein: Durch eine Organspende vor genau 25 Jahren bekam Günter Christ aus Roßbach ein neues Leben geschenkt. Seine Frau Marga ist immer an seiner Seite. Röder-Moldenhauer

Weil sich ein anderer Mensch bewusst dafür entschieden hatte, seine Organe nach seinem Tod zu spenden, erhielt Günter Christ aus Roßbach die Chance auf ein neues, gesundes Leben. Dafür ist er zutiefst dankbar.

Günter Christ feiert zweimal im Jahr Geburtstag: einmal im April am Tag seiner Geburt, das andere Mal am 6. Oktober, an dem ihm vor genau 25 Jahren ein neues Leben geschenkt wurde. Denn am 6. Oktober 2000 wurden dem heute 73-jährigen Roßbacher in der Uniklinik Köln eine Niere und eine Bauchspeicheldrüse transplantiert.







