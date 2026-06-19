Nach Überfall auf junges Paar Opa des Bad Marienberger Opfers fordert mehr Sicherheit Nadja Hoffmann-Heidrich 19.06.2026, 07:30 Uhr

i In einem Parkhaus in Bad Marienberg wurde vor wenigen Tagen ein junges Pärchen brutal von einer achtköpfigen Tätergruppe überfallen. Jetzt hat sich der Großvater des männlichen Opfers, das körperlich und seelisch unter der Attacke leidet, zu Wort gemeldet. Röder-Moldenhauer

Wie ist es um die öffentliche Sicherheit in Bad Marienberg bestellt? Der Großvater des jungen Mannes, der kürzlich zusammen mit seiner Freundin in einem Parkhaus von einer achtköpfigen Tätergruppe überfallen wurde, fordert Verbesserungen.

Nach dem brutalen Überfall einer Gruppe von vermutlich acht jungen, männlichen Personen auf ein Paar in Bad Marienberg ist in der Kneippstadt eine Diskussion über die öffentliche Sicherheit entbrannt. Der Großvater des Mannes, der bei der Attacke am Abend des 13.







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