Oliver Quetlich von Quetlich Feuerkultur in Montabaur bedauert das Aussterben traditioneller Kachelofenbaubetriebe wie dem Rembserhof. Doch die Branche wandelt sich: Moderne Designs, neue Techniken und anspruchsvolle Kunden prägen das Geschäft.
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Die Schließung der Kachelofenbaumanufaktur Rembserhof bei Ransbach-Baumbach nach 51 Jahren bedauert auch Oliver Quetlich von Quetlich Feuerkultur im Alten Bahnhof in Montabaur. Er kennt die Familie Gelhard gut: „Wieder einer weniger. Das ist sehr schade.