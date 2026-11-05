Feuerkultur aus Montabaur Oliver Quetlich sieht die Kachelofen-Branche im Wandel Camilla Härtewig 05.11.2026, 19:00 Uhr

i Oliver Quetlich betreibt seit vielen Jahren Quetlich Feuerkultur im Alten Bahnhof in Montabaur. Sein erfolgsrezept: außergewöhnliche Öfen und gute Beratung. Camilla Härtewig

Oliver Quetlich von Quetlich Feuerkultur in Montabaur bedauert das Aussterben traditioneller Kachelofenbaubetriebe wie dem Rembserhof. Doch die Branche wandelt sich: Moderne Designs, neue Techniken und anspruchsvolle Kunden prägen das Geschäft.

Die Schließung der Kachelofenbaumanufaktur Rembserhof bei Ransbach-Baumbach nach 51 Jahren bedauert auch Oliver Quetlich von Quetlich Feuerkultur im Alten Bahnhof in Montabaur. Er kennt die Familie Gelhard gut: „Wieder einer weniger. Das ist sehr schade.







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