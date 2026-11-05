Feuerkultur aus Montabaur
Oliver Quetlich sieht die Kachelofen-Branche im Wandel 
Oliver Quetlich betreibt seit vielen Jahren Quetlich Feuerkultur im Alten Bahnhof in Montabaur. Sein erfolgsrezept: außergewöhnl
Oliver Quetlich betreibt seit vielen Jahren Quetlich Feuerkultur im Alten Bahnhof in Montabaur. Sein erfolgsrezept: außergewöhnliche Öfen und gute Beratung.
Camilla Härtewig

Oliver Quetlich von Quetlich Feuerkultur in Montabaur bedauert das Aussterben traditioneller Kachelofenbaubetriebe wie dem Rembserhof. Doch die Branche wandelt sich: Moderne Designs, neue Techniken und anspruchsvolle Kunden prägen das Geschäft. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Schließung der Kachelofenbaumanufaktur Rembserhof bei Ransbach-Baumbach nach 51 Jahren bedauert auch Oliver Quetlich von Quetlich Feuerkultur im Alten Bahnhof in Montabaur. Er kennt die Familie Gelhard gut: „Wieder einer weniger. Das ist sehr schade.
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