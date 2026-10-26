Spionage, Verrat und bedrohliche Geheimnisse: Oliver Keller stellte in Rennerod seinen Debütroman vor. Der Westerwälder entführte die Zuhörer in eine packende Welt zwischen Agenten, Terror und moralischen Entscheidungen.
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Zwei Spione, eine Terrororganisation und ein bevorstehender Terrorakt sind die Zutaten des Romans „Verstricktes Spiel“ von Oliver Keller. Den ersten Band seiner Trilogie „Verstrickte Welten“ stellte der Westerwälder bei einer Lesung im Haus am Alsberg in Rennerod vor.