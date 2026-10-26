Seitenweise Spannung Oliver Keller stellt Debüt-Roman in Rennerod vor Mariam Nasiripour 26.10.2026, 15:00 Uhr

i Hobbyautor Oliver Keller las in Rennerod aus seinem ersten Roman "Verstricktes Spiel". Der Westerwälder folgte damit einer Einladung des Kulturvereins Hoher Westerwald. Mariam Nasiripour

Spionage, Verrat und bedrohliche Geheimnisse: Oliver Keller stellte in Rennerod seinen Debütroman vor. Der Westerwälder entführte die Zuhörer in eine packende Welt zwischen Agenten, Terror und moralischen Entscheidungen.

Zwei Spione, eine Terrororganisation und ein bevorstehender Terrorakt sind die Zutaten des Romans „Verstricktes Spiel“ von Oliver Keller. Den ersten Band seiner Trilogie „Verstrickte Welten“ stellte der Westerwälder bei einer Lesung im Haus am Alsberg in Rennerod vor.







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