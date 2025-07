Glänzender Lack, historische Kulissen und nostalgischer Fahrspaß – am 2. August startet die ADAC Mittelrhein-Classic. Rund 75 Oldtimer touren durch den Westerwald. Zuschauer sind entlang der Route und an Zwischenstopps willkommen.ChatGPT fragen

Auf blitzendes Chrom dürfen sich am Samstag, 2. August, Oldtimerfans unter anderem in Bad Ems, Hachenburg und am Wiesensee freuen. Dann startet im historischen Ambiente der Kurstadt die ADAC Mittelrhein-Classic, deren Route diesmal durch einige der schönsten Täler und Orte des Westerwalds führt, bevor es zurück an die Lahn geht.

Rund 75 klassische Fahrzeuge, die mehr als 100 Jahre Automobilgeschichte repräsentieren, werden sich der Öffentlichkeit präsentieren, teilt der Regionalverband des Automobilklubs vorab mit. Die Hälfte der teilnehmenden Fahrzeuge ist älter als 45 Jahre, wobei die ältesten Exemplare wahre Raritäten sind.

Startschuss fällt in Bad Ems

Der Startschuss für die Oldtimer-Ausfahrt fällt um 10.01 Uhr vor dem Häckers Hotel in der Römerstraße in Bad Ems. Dort werden die Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Oldtimern einzeln vorgestellt, bevor sie sich auf die rund 200 Kilometer lange Strecke begeben. Moderiert wird das Geschehen für Zuschauer aber auch bei der circa einstündigen Mittagspause auf dem Alten Markt in Hachenburg ab 12.22 Uhr sowie bei der Kaffeepause am Café Seewies in Stahlhofen am Wiesensee ab 14.25 Uhr.

„Unsere Teilnehmer lassen sich in der Regel gern ansprechen, und Interessierte können auch ein Foto von den Oldtimern machen“, sagt Jörg Hennig, Vorstand Sport des ADAC Mittelrhein im Gespräch mit unserer Zeitung. Gerade für die Mittagspause bevorzugen die Teilnehmer einen Ort mit ausreichend Platz, der zudem eine prächtige Kulisse bietet – der historische Marktplatz in Hachenburg bietet aus seiner Sicht beides. Der Stopp am Café Seewies fällt übrigens auf den vorletzten Tag, bevor das Lokal seinen Betrieb einstellt.

Hommage an die Automobilgeschichte

Die Route vorbei an historischen Sehenswürdigkeiten des Westerwaldes bezeichnet Hennig als „Hommage an die Automobilgeschichte und die einzigartigen Schönheiten unserer Region“. Weiter erklärt er, dass das Organisationsteam bei der Streckenführung abwechselnd unterschiedliche Landschaften der Region rund um Koblenz berücksichtigt. So führte die seit 2010 stattfindende Oldtimerrallye in den vergangenen Jahren durch die Eifel, den Hunsrück oder entlang der Mosel. Bad Ems ist derweil zum zweiten Mal infolge Start- und Zielort.

„Wir fahren nicht auf Bestzeiten.“

Jörg Hennig, Vorstand Sport des ADAC Mittelrhein

Vor der Ausfahrt war wie in jedem Jahr einiges an organisatorischer Vorarbeit zu leisten, so Hennig. „Wir sind die Strecke abgefahren und haben Behörden und Kommunen kontaktiert, um über Verkehrsbehinderungen informiert zu sein. Für die Ausfahrt selbst sind übrigens keine Straßensperrungen erforderlich, da die allgemeinen Verkehrsregeln eingehalten werden und alle teilnehmenden Fahrzeuge eine Straßenzulassung haben. „Wir fahren nicht auf Bestzeiten“, betont der ADAC-Vorstand. Stattdessen stehen Gleichmäßigkeit und Orientierung im Vordergrund.

Die Veranstaltung bietet zwei Wertungsklassen: In der sportlichen Klasse navigieren die Teilnehmer anhand von „Chinesenzeichen“ im Bordbuch, während die touristische Klasse einem klassischen Kartenausschnitt folgt. Beide Routen versprechen eine reizvolle Fahrt.

Route und Durchfahrtszeiten im Überblick

Etappe 1: 10.01 Uhr Start Bad Ems (Häckers Hotel, Römerstraße), 10.12 Uhr Arzbach, 10.23 Uhr Neuhäusel, 10.36 Uhr Vallendar, 10.42 Uhr Bendorf, 10.55 Uhr Isenburg, 11.02 Uhr Kausen, 11.10 Uhr Großmaischeid, 11.24 Uhr Giershofen, 11.28 Uhr Dierdorf, 11.35 Uhr Raubach, 11.45 Uhr Steimel, 11.52 Uhr Lautzert, 12.04 Uhr Mudenbach, 12.17 Uhr Müschenbach, 12.22 Uhr Mittagspause Hachenburg (Alter Markt)

Etappe 2: 13.25 Uhr Restart Hachenburg, 13.40 Uhr Hartenfels, 13.56 Uhr Dreifelden, 14.07 Uhr Stockum-Püschen, 14.14 Uhr Neuhochstein, 14.20 Uhr Pottum, 14.25 Uhr Kaffeepause Stahlhofen (Café Seewies), 15.04 Uhr Winnen, 15.08 Uhr Gemünden, 15.17 Uhr Weltersburg, 15.26 Uhr Wallmerod, 15.36 Uhr Girod, 15.43 Uhr Großholbach, 15.47 Uhr Montabaur, 15.51 Uhr Holler, 16.00 Uhr Daubach, 16.15 Uhr Welchneudorf, 16.20 Uhr Kemmenau, 16.25 Uhr Zielankunft Bad Ems (Häckers Hotel); (alle Angaben vom Veranstalter)