Sie trotzten dem Regenwetter und wurden mit einer Parade motorisierter Schätzchen belohnt. Zahlreiche Zuschauer haben am Samstag die Teilnehmer der Oldtimerausfahrt ADAC Classic auf dem Marktplatz in Hachenburg empfangen.

Auch wenn das Wetter stellenweise nicht mitgespielt hat: Für die Teilnehmer in den 75 Oldtimern und zahlreiche Zuschauer am Straßenrand und bei den Zwischenstopps war die ADAC Mittelrhein Classic, die am Samstag durch den Westerwald führte, ein unvergessliches Erlebnis. „Die Mitfahrer haben die Strecke sehr gelobt. Dafür kann ich zwar nichts, aber wir haben wirklich eine schöne Landschaft“, sagt Gerd Renner, der dem Sportausschuss des ADAC Mittelrhein angehört und die Ausfahrt maßgeblich organisierte.

Trotz Regenwetters zog es am Samstag zahlreiche Oldtimerfans auf den Alten Markt in Hachenburg, wo die ADAC Mittelrhein Classic einen Zwischenstopp einlegte. Röder-Moldenhauer 1 / 43

Nach dem Start in Bad Ems am Vormittag erreichten die Oldtimer in der Mittagszeit den Alten Markt in Hachenburg, wo sie trotz Regens von einer größeren Menge Schaulustiger erwartet wurden. „Das Ambiente dort hat sehr gut gepasst“, so Renner. Moderatorin Lea Klein informierte die Oldtimerfans in der Löwenstadt fachkundig über die Besonderheiten der motorisierten Schätzchen, darunter auch ein Ford Model A von 1927. Dann ging es weiter zur Kaffeepause in Richtung Wiesensee. mif