Die Nachricht schlug vor einigen Tagen in der Region ein wie eine Bombe: Die Firma AMI aus Luckenbach hat einen Insolvenzantrag gestellt. Davon betroffen sind 160 Mitarbeiter. Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller äußert sich zum aktuellen Sachstand.
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Der bereits zum 1. Juni angestrebte Verkauf der Firma AMI in Luckenbach an einen neuen Investor ist bislang noch nicht „in trockenen Tüchern“. Das hat Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller aus Betzdorf auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Damit geht das Warten und Bangen für die Beschäftigten zunächst weiter.