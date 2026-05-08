Möglicher Investor prüft noch Ohne Verkauf ist AMI ab Juni nicht mehr überlebensfähig Nadja Hoffmann-Heidrich 08.05.2026, 06:00 Uhr

i Die Firma AMI aus Luckenbach hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen soll möglichst zeitnah verkauft und zum 1. Juni an den neuen Investor übertragen werden. Doch die Zeit drängt. Nadja Hoffmann-Heidrich

Die Nachricht schlug vor einigen Tagen in der Region ein wie eine Bombe: Die Firma AMI aus Luckenbach hat einen Insolvenzantrag gestellt. Davon betroffen sind 160 Mitarbeiter. Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller äußert sich zum aktuellen Sachstand.

Der bereits zum 1. Juni angestrebte Verkauf der Firma AMI in Luckenbach an einen neuen Investor ist bislang noch nicht „in trockenen Tüchern“. Das hat Insolvenzverwalter Klaus Ortmüller aus Betzdorf auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Damit geht das Warten und Bangen für die Beschäftigten zunächst weiter.







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