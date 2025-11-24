Ohne Papiere zur Baustelle: Arbeiter ohne Aufenthaltsgenehmigung

Bei scheinbar routinemäßigen Verkehrskontrollen in Westerburg entdeckte die Polizei einen ungewöhnlichen Fall: Statt ungesicherter Ladung mussten mehrere Personen vor Ort ihren Pass abgeben – sie besaßen keine gültige Aufenthaltsgenehmigung.
Es geht um einen Mann aus Moldau und drei Albaner. Was sie gemeinsam haben: Sie wurden in dieser Woche bei Verkehrskontrollen der Polizei erwischt, weil sie ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Rennerod beziehungsweise Höhn unterwegs waren. Wir haben nachgefragt, wie es jetzt weitergeht.