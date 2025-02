Zwischen Christfest und Ostern Ohne Moos ist auch in der Wäller Natur nicht viel los 01.02.2025, 12:05 Uhr

i Alle Arten von Moos (hier gemeinsam mit Flechten) nehmen nicht nur in der Westerwälder Natur breiten Raum ein, sondern auch beim Gestalten von Weihnachtskrippen oder auch Osternestern. Markus Müller

Jetzt ist die Zeit der mit Moos gestalteten Krippchen schon zu Ende. Bald werden im Westerwald aber wieder Osternester aus Moos gebaut. Grund genug, um mal auf die kleinen, oft ungeliebten grünen Pflanzen zu schauen und ihre Lebensräume zu entdecken.

Jetzt beginnt sie wieder, die mooslose Zeit. Oder doch nicht? Auf jeden Fall werden spätestens am kirchlichen Feiertag Maria Lichtmess am 2. Februar die Weihnachtskrippen und Christbäume in den Kirchen und auch Privathäusern abgebaut. Damit endet auch die Präsentation der schönen Krippenlandschaften, die nicht nur in unserer Region oft mit viel selbst gesammeltem heimischem Moos fantasiereich gestaltet werden.

