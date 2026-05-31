Lage im Westerwald Ohne Elternpaar – ist das Hachenburger Wolfsrudel Geschichte? Michael Fenstermacher 31.05.2026, 14:30 Uhr

i Ein Wolfspaar gibt es im Gebiet des Hachenburger Rudels offenbar schon länger nicht mehr. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Er ist Mitgründer des zweiten sowie des vierten Westerwälder Wolfsrudels, dazwischen war er in Hessen auf Partnersuche: GW2478 ist ein spezieller Rüde. Wir blicken genauer auf seine Geschichte und die Lage der Wolfspopulation im Westerwald.

„Westerwald ist Heimat eines jungen Wolfsrüden“: So titelte unsere Zeitung vor ziemlich genau drei Jahren, als das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) offiziell verkündet hatte, dass es nach mehreren Nachweisen im Gebiet zwischen Hachenburg und dem Dreifelder Weiher den Rüden GW2478 als „residentes Einzeltier“ einstuft.







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