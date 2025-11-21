Kontrollen im Westerwald Ohne Aufenthaltsgenehmigung auf dem Weg zur Baustelle 21.11.2025, 12:00 Uhr

i Gleich in zwei Fällen haben Beamte der Polizei Westerburg bei Kontrollen Personen aufgespürt, die ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis waren. Jan Woitas. Jan Woitas/dpa

Es waren „normale“ Verkehrskontrollen, wie die Polizei Westerburg berichtet. Doch am Ende ging es nicht etwa um ungesicherte Ladung, sondern um Menschen, die noch vor Ort ihren Pass abgeben mussten, weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung besaßen.

Es geht um einen Mann aus Moldau und drei Albaner. Was sie gemeinsam haben: Sie wurden in dieser Woche bei Verkehrskontrollen der Polizei erwischt, weil sie ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Rennerod beziehungsweise Höhn unterwegs waren. Wir haben nachgefragt, wie es jetzt weitergeht.







