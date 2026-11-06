Zufallsfund misst 25 Meter
Oellinger Riesen-Tanne wird Weihnachtsbaum in Wiesbaden
Mächtig auch im Umfang: Auf dem Tieflader, bereit zum Abtransport, füllt die Tanne die schmale Birkenstraße mehr als aus.
Mächtig auch im Umfang: Auf dem Tieflader, bereit zum Abtransport, füllt die Tanne die schmale Birkenstraße mehr als aus.
Röder-Moldenhauer

Eine mächtige Tanne aus dem Westerwald wird zum Star des Weihnachtsmarkts in Wiesbaden. Am Freitag wurde der 70 Jahre alte Baum auf dem Grundstück von Norbert Schönfelder in Oellingen gefällt. Dahinter steckt eine besondere Geschichte.

Lesezeit 2 Minuten
In 26 Jahren ist sie Norbert Schönfelder ans Herz gewachsen. Als er vor gut einem Vierteljahrhundert sein Haus in der Birkenstraße in Oellingen kaufte, stand die mächtige Tanne bereits auf dem Grundstück. Dass sie eines Tages auf dem Weihnachtsmarkt in Wiesbaden stehen würde, hätte er wohl kaum vermutet.
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