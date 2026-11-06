Eine mächtige Tanne aus dem Westerwald wird zum Star des Weihnachtsmarkts in Wiesbaden. Am Freitag wurde der 70 Jahre alte Baum auf dem Grundstück von Norbert Schönfelder in Oellingen gefällt. Dahinter steckt eine besondere Geschichte.
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In 26 Jahren ist sie Norbert Schönfelder ans Herz gewachsen. Als er vor gut einem Vierteljahrhundert sein Haus in der Birkenstraße in Oellingen kaufte, stand die mächtige Tanne bereits auf dem Grundstück. Dass sie eines Tages auf dem Weihnachtsmarkt in Wiesbaden stehen würde, hätte er wohl kaum vermutet.