Statistiker machen Kassensturz
Öffentliche Hand im Westerwald kann Schulden abbauen
Wer freut sich nicht über ausreichend finanzielle Mittel. Die öffentlichen Haushalte im Westerwaldkreis konnten 2025 gegen den L
Wer freut sich nicht über ausreichend finanzielle Mittel. Die öffentlichen Haushalte im Westerwaldkreis konnten 2025 gegen den Landestrend Schulden abbauen.
Christin Klose. picture alliance/dpa

Man sieht sie nicht direkt – und doch wirken sich Schulden der öffentlichen Hand auch auf unseren Alltag aus. Wie ist es um die Finanzen im Westerwaldkreis bestellt? Das hat das Statistische Landesamt ausgerechnet. 

Lesezeit 2 Minuten
Wenn die Straße von A nach B seit Jahren Löcher hat, wenn Vereine weniger Zuschüsse erhalten, wenn das Schwimmbad die Preise erhöht, liegt das meist an fehlenden finanziellen Mitteln der öffentlichen Hand. Doch wie „flüssig“ ist der Westerwaldkreis? Der Kassensturz des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2025 fördert durchaus Positives zutage.
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