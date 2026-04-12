Diskussion um Frauen im Verein Öffentliche Debatte um Kirmesgesellschaft Hachenburg Sabrina Mewes 12.04.2026, 14:00 Uhr

i Dorothee Alley moderierte die Runde, während Sascha Jahn, Leonie Bürger, Stefan Leukel und Luisa Hohlhas gemeinsam über das Thema sprachen. Röder-Moldenhauer. römo

Eine öffentliche Debatte zur Kirmesgesellschaft Hachenburg sollte mehr Transparenz und Austausch zur Thematik bringen, ob der Verein für Frauen als Mitglieder geöffnet werden soll oder nicht. Doch bei der Veranstaltung wurde es schnell emotional.

Nachdem es in letzter Zeit bei den Hachenburgern am Brodeln war, sollte die öffentliche Debatte am vergangenen Samstag im Gasthaus „Zur Krone“ in Hachenburg für mehr Transparenz und Austausch sorgen. Die Diskussion über die Aufnahme von Frauen in die Kirmesgesellschaft erlangte nämlich nicht nur in der Stadt und der Umgebung an Reichweite, sondern auch in den Medien.







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