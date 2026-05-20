Der Tag des Wandern begeistert Oberwesterwälder erkunden das Jammertal im Taunus Markus Müller 20.05.2026, 16:00 Uhr

i Mit dem Westerwald-Verein ging es am bundesweiten Tag des Wanderns durch das wildromantische Jammertal im Taunus. Ulrich Schmack

Der Tag des Wanderns feierte dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag. Seit 2016 macht der Deutsche Wanderverband mit dem bundesweiten Aktionstag sichtbar, wie vielfältig Wandern in Deutschland gelebt wird – auch durch den Westerwald-Verein.

Nicht nur im Unterwesterwald stieß der mittlerweile seit zehn Jahren durchgeführte bundesweite Tag des Wanderns auf große Resonanz, sondern auch im oberen Westerwald. Und von dort aus machte man sich sogar in den Taunus auf den Weg: Die Mitglieder der Zweigvereine Bad Marienberg und Herborn des Westerwald-Vereins erkundeten mit ihren Gästen das Jammertal.







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