Oberste Priorität: „Im Gelbachtal fahren wir 70“

Basierend auf einer Umfrage haben sich die Akteure im Gelbachtal für einige Möglichkeiten ausgesprochen, den Verkehrslärm im Tal zu vermindern. Die Vorschläge wurden intensiv diskutiert. Mit einem überraschenden, einfachen Ergebnis.
Lesezeit 3 Minuten
Mit einer „Auftragsliste“ und daher sehr zufrieden ging der Montabaurer VG-Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich aus dem Gelbachtal-Akteurstreffen heraus. Rund 40 Vertreter der Anliegergemeinden und Institutionen haben sich auf einige zentrale Maßnahmen verständigt, die Bewohnern und Gästen im Tal mehr Ruhe und Attraktivität schenken sollen.