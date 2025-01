Session geht in heiße Phase Obermöhn Jenny I. will mit Mittelalter-Motto verzaubern 10.01.2025, 15:00 Uhr

i Jenny Schneider ist als Obermöhn Jenny I. die Regentin des närrischen Treibens in Ransbach-Baumbach. Hier trainiert sie mit ihrer Gruppe "Schlussshow". Sascha Ditscher

Die Session startet in die heiße Phase. Obermöhn Jenny I. aus Ransbach-Baumbach freut sich, dass es endlich losgeht.

. Jenny I. Regentin des närrischen Treibens – so nennt sich Jenny Schneider als Obermöhn der Raasber Möhnen. Dieses Wochenende kommt die Session endlich in Fahrt. Die ersten offiziellen Termine stehen an, und die 43-Jährige strahlt vor Vorfreude auf die nächsten Wochen.

