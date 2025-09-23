Seit Jahren warten die Oberhaider darauf, dass der Flickenteppich L313 saniert wird. Die Ortschefin und der Beigeordnete erklären, warum in ihrem Ort trotzdem gerade niemand einen sofortigen Baubeginn will.
„Im Moment wünscht sich hier wirklich keiner, dass die L313 sofort ausgebaut wird.“ Mit dieser überraschenden Antwort wartet Ortsbürgermeisterin Nora Pietsch auf. Der Grund ist indes schnell erklärt: Die Sanierung der Kreisstraße 128 Richtung Wittgert dauert länger, damit ist die L313 momentan der einzige Weg hinein nach und hinaus aus Oberhaid.