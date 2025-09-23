Rundum Baustellen Oberhaid steckt mit L313-Sanierung in der Warteschlange 23.09.2025, 13:53 Uhr

i Die L313 zwischen Oberhaid und Mogendorf ist in einem katastrophalen Zustand, das beklagen Ortsbürgermeisterin Nora Pietsch und Beigeordneter Karl-Heinz Fellenzer. Wegen der Schäden wurde ein Tempolimit von 50 km/h verhängt. Katrin Maue-Klaeser

Seit Jahren warten die Oberhaider darauf, dass der Flickenteppich L313 saniert wird. Die Ortschefin und der Beigeordnete erklären, warum in ihrem Ort trotzdem gerade niemand einen sofortigen Baubeginn will.

„Im Moment wünscht sich hier wirklich keiner, dass die L313 sofort ausgebaut wird.“ Mit dieser überraschenden Antwort wartet Ortsbürgermeisterin Nora Pietsch auf. Der Grund ist indes schnell erklärt: Die Sanierung der Kreisstraße 128 Richtung Wittgert dauert länger, damit ist die L313 momentan der einzige Weg hinein nach und hinaus aus Oberhaid.







