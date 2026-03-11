Neustart nach dem Leerstand Oberelbert feiert die Eröffnung seines neuen Dorfladens Hans-Peter Metternich 11.03.2026, 12:45 Uhr

i Khanitta und Hans-Josef Willems führen den Laden als kleinen Familienbetrieb, am Wochenende hilft ihnen dabei Sohn Lukas (links). Hans-Peter Metternich

Vom Frühstücksbrötchen bis zum Paketshop: Khanitta und Hans-Josef Willems beleben die Nahversorgung im Ort neu. Nach monatelanger Vakanz stürmten die Bürger zur Eröffnungsfeier „ihr“ Lädchen, das weit mehr als nur ein Supermarkt ist.

In Oberlebert gibt es seit 5. März wieder einen Dorfladen. Khanitta und Hans-Josef Willems, die das Geschäft als kleinen Familienbetrieb führen, hatten am Sonntag zu einer Eröffnungsfeier eingeladen. Die Oberelberter kamen in Scharen. Zur Erinnerung: Nachdem die Pächter des Dorfladens in den vergangenen Jahren mehrmals gewechselt hatten, stand die Immobilie, die im Besitz der Gemeinde Oberelbert ist, seit Dezember letzten Jahres leer (wir ...







