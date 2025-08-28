Das Drama „Biedermann und die Brandstifter“ ist ein zeitloser Klassiker. Ende des Jahres wird das Stück von dem Amateurtheater „Die Oase“ auf die Bühne gebracht. Bereits zu Beginn des Jahres hatte das Ensemble die „Schneekönigin“ inszeniert.

„Drei volle Spielzeiten prägen das Geburtstagsjahr“, sagt der Vorsitzende der „Oase“ Volker Müller-Strunk mit Blick zurück auf die bereits erfolgten Vorstellungen und auf die noch kommenden Aktivitäten des Vereins, der 60. Geburtstag feiert. „Nach der ‚Schneekönigin‘ zum Jahresbeginn und der sommerlichen Erfolgskomödie ‚Die Wunderübung‘ wird im Herbst ‚Biedermann und die Brandstifter‘ von Max Frisch aufgeführt. So aktiv war das Ensemble selten zuvor. In der 1958 in Zürich uraufgeführten Tragikomödie „Biedermann und die Brandstifter“ zeigt der Autor Max Frisch die absichtliche Blindheit seiner Hauptfigur, dem Fabrikanten Gottlieb Biedermann, gegenüber der Gefahr, welche er in Form zweier Brandstifter selbst ins Haus gelassen hat.“

Obwohl dieser aus der Zeitung weiß, dass Brandstifter umherziehen und sich in die Häuser einschleichen, gewährt er den zwei zwielichtigen Gestalten auf seinem Dachboden Unterkunft. „Biedermann und die Brandstifter“ ist neben „Andorra“ das bekannteste Drama von Max Frisch. Es wird häufig als Schulstoff im Deutschunterricht behandelt und trägt den Untertitel „Ein Lehrstück ohne Lehre“.

Treffen mit befreundeten Bühnen geplant

„Mit dem Stück von Max Frisch folgt in der Oase zur Abwechslung wieder ein Drama. Die Geschichte hat im Kontext (welt-)politischer Entwicklungen eine hohe Aktualität. Die Premiere ist für Anfang November angesetzt und verspricht ein gesellschaftskritisches Highlight zum Jahresabschluss“, verweist der Vorsitzende auf einen echten Theaterklassiker. Volker Müller-Strunk abschließend: „Neben dem umfangreichen Spielplan ist auch noch ein Theatertreffen in der Oase geplant, bei dem befreundete Bühnen gemeinsam feiern und auftreten werden. „Wir wollen zusammen mit Gleichgesinnten aus anderen Theatergruppen das Thema Theater im Westerwald feiern, Erfahrungen austauschen und vielleicht ein paar Impulse für die Zukunft erhalten.“

Weitere Informationen zu Terminen, Karten, Mitmachmöglichkeiten und dem Jubiläumsprogramm gibt es unter: www.die-oase.info