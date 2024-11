Nur kurze Freude über Öffnung: Bahnübergang in Niedererbach muss erneut gesperrt werden

Niedererbach. Erleichterung herrscht in Niedererbach: Seit Mittwoch, 16. Oktober, besteht wieder freie Fahrt am Bahnübergang der Westerwaldgemeinde in Richtung Görgeshausen – zumindest vorerst.