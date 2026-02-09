Mit fast 1500 Starts hatte der Luftsportclub Westerwald eine unfallfreie Saison und resümiert positiv und voranblickend. Doch eines bereitet den Fliegern Sorge: der Bau der geplanten Windkraftanlagen auf den Eisenbachhöhen.
Lesezeit 2 Minuten
Der Luftsportclub (LSC) Westerwald blickte im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung, bei der neben den üblichen Regularien die Vorstandswahl stattfand und ein Mitglied in den Reigen der Ehrenmitglieder aufgenommen wurde (siehe Auslagerung), auf ein in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr zurück.