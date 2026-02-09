Luftsport im Westerwald Nur fliegen ist schöner Hans-Peter Metternich 09.02.2026, 12:00 Uhr

i Im Bereich der Nachwuchsarbeit wird beim LSC ganze Arbeit geleistet. Das Foto vom Sommer 2022 zeigt die Fluglehrerin Alexandra Dennert (heute Cheffluglehrerin) mit Finn Axel vorn im Cockpit und den Fluglehrer Carsten Hartmann. Hans-Peter Metternich

Mit fast 1500 Starts hatte der Luftsportclub Westerwald eine unfallfreie Saison und resümiert positiv und voranblickend. Doch eines bereitet den Fliegern Sorge: der Bau der geplanten Windkraftanlagen auf den Eisenbachhöhen.

Der Luftsportclub (LSC) Westerwald blickte im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung, bei der neben den üblichen Regularien die Vorstandswahl stattfand und ein Mitglied in den Reigen der Ehrenmitglieder aufgenommen wurde (siehe Auslagerung), auf ein in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr zurück.







