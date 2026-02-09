Luftsport im Westerwald
Nur fliegen ist schöner
Im Bereich der Nachwuchsarbeit wird beim LSC ganze Arbeit geleistet. Das Foto vom Sommer 2022 zeigt die Fluglehrerin Alexandra D
Im Bereich der Nachwuchsarbeit wird beim LSC ganze Arbeit geleistet. Das Foto vom Sommer 2022 zeigt die Fluglehrerin Alexandra Dennert (heute Cheffluglehrerin) mit Finn Axel vorn im Cockpit und den Fluglehrer Carsten Hartmann.
Hans-Peter Metternich

Mit fast 1500 Starts hatte der Luftsportclub Westerwald eine unfallfreie Saison und resümiert positiv und voranblickend. Doch eines bereitet den Fliegern Sorge: der Bau der geplanten Windkraftanlagen auf den Eisenbachhöhen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Luftsportclub (LSC) Westerwald blickte im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung, bei der neben den üblichen Regularien die Vorstandswahl stattfand und ein Mitglied in den Reigen der Ehrenmitglieder aufgenommen wurde (siehe Auslagerung), auf ein in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr zurück.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren