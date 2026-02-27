Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Jürgen Nugel. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der AfD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Jürgen Nugel tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 – Montabaur für die Partei AfD – Alternative für Deutschland an.