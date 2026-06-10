Vortrag in Hachenburg geplant Nostalgische Reise: Tourismus im Westerwald um 1900 Rolf-Dieter Rötzel 10.06.2026, 08:00 Uhr

Nostalgische Zeitreise: Wie die Schiene den Westerwald öffnete und Städter zur „Sommerfrische“ lockte. Ein Vortrag voller Anekdoten und überraschender Einblicke wird am 16. Juni von dem Hachenburger Stadtarchivar Jens Friedhoff im Vogtshof geboten.

Das wird ein spannender und zugleich hochinteressanter Vortragsabend: Der bekannte Hachenburger Stadtarchivar Jens Friedhoff berichtet am Dienstag, 16. Juni, ab 19 Uhr im Vogtshof (Löwensaal) über die Anfänge des Tourismus im Westerwald unter dem Leitgedanken „ReiseZeit und ReiseLust um 1900“ und dokumentiert sie mit Fotos.







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